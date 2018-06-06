"البيئة": لولا الوزارة لكان الوضع في مصر أسوأ بكثير

صرح محمد شهاب عبد الوهاب، رئيس جهاز شئون البيئة، أن الوزارة قامت خلال مبادرة القضاء على الاكياس البلاستيكية أولا بتوعية المواطنين وتوزيع أكياس صديقة للبيئة للحد من الاستهلاك الكبير لها.



وأضاف شهاب خلال كلمته في المؤتمر الصحفي في احتفالية يوم البيئة العالمي اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل الآن على توفير الأكياس الصديقة للبيئة البديلة للأكياس البلاستيكية في النوادي والسلاسل التجارية، كما تقوم بتشجيع الأشخاص التي تصنع الأكياس الصديقة للبيئة.



وأكد شهاب أن وزارة البيئة مسؤولة عن مقاومة تلوث المنشآت الصناعية، ولدينا 109 منشأة تصرف صرف مخالف على النيل، والآن شركات السكر تقوم بتوفيق أوضاعها.



واختتم شهاب: "لولا الوزارة وجهاز شؤون البيئة لكان وضع البيئة في مصر أسوأ بكثير".