أستاذ تخطيط يتوقع تغييرا حكوميا يشمل 9 وزارات



وأشار "هاشم"، خلال حواره المذاع عبر فضائية "الغد"، مساء الثلاثاء، إلى أن البرلمان سيقول كلمته النهائية ثم يصدر رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، متابعًا: "ربما يعطي البرلمان ثقته في رئيس الحكومة من جديد أو يعترض على بعض الشخصيات أو يطالب باستمرار بعضهم في حقبة الوزارة".



وتوقع أن الحجم في التغيبر قد يصل لـ9 وزارت من بينهم وزارات "التربية والتعليم، والزراعة، والاقتصاد، والتموين، والسياحة"، مستكملًا: "قرار رحيل وزير التربية والتعليم سياسي".



قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والحماية الاجتماعية، إنه لديه معلومات عن وجود لقاءات مع بعض الشخصيات لتولي حقائب وزارية جديدة.