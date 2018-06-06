ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أستاذ تخطيط يتوقع تغييرا حكوميا يشمل 9 وزارات

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 01:22 ص
أستاذ تخطيط يتوقع تغييرا حكوميا يشمل 9 وزارات
الدكتور صلاح هاشم
طباعة
جهاد جمال
 
قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والحماية الاجتماعية، إنه لديه معلومات عن وجود لقاءات مع بعض الشخصيات لتولي حقائب وزارية جديدة. 

وأشار "هاشم"، خلال حواره المذاع عبر فضائية "الغد"، مساء الثلاثاء، إلى أن البرلمان سيقول كلمته النهائية ثم يصدر رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، متابعًا: "ربما يعطي البرلمان ثقته في رئيس الحكومة من جديد أو يعترض على بعض الشخصيات أو يطالب باستمرار بعضهم في حقبة الوزارة".
 
وتوقع أن الحجم في التغيبر قد يصل لـ9 وزارت من بينهم وزارات "التربية والتعليم، والزراعة، والاقتصاد، والتموين، والسياحة"، مستكملًا: "قرار رحيل وزير التربية والتعليم سياسي".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد تقديم استقالتها.. هل يجدد الرئيس السيسي الثقة في حكومة "إسماعيل"
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك - أساسي
-
x
15:00
-
نيجيريا - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
مصر - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/6/2018 3:00:02 AM