نجوم المونديال (9).. مسيرة بطل أوكرانيا "شيفتشينكو" من ساحات الملاكمة إلى معانقة

"نجوم المونديال " زاوية يقدمها "الفجر الرياضي " وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، و يُلقي من خلالها الضوء على مسيرة أحد نجوم المونديال الذين حققوا إنجازات عظيمة سواء على المستوى الشخصي أو لمنتخبات بلادهم خلال تاريخ البطولة العالمية.

بطل حكايتنا المونديالية اليوم واحد من أبرز المهاجمين في تاريخ كرة القدم العالمية، وأحد نجوم الكرة الأوكرانية، هداف بدرجة "قناص" صال وجال وسجل الكثير من الأهداف خلال مسيرته الكروية ألا وهو الأوكراني "أندريه شيفتشينكو" واحد من أهم المهاجمين في العقدين الأخيرين.

وُلد أندريه شيفتشينكو في 29 سبتمبر 1976 في مدينة "دفيركيفشتشينا" التابعة للاتحاد السوفيتي) بدأ حياته الرياضية كـ"ملاكم" في منتخب الاتحاد السوفيتي للملاكمة, ثم اتجه بعدها لكرة القدم وقدم مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات، بدأ مشواره في ملاعب الساحرة المستديرة كمدافع قبل أن يتحول إلي الهجوم وأصبح من أفضل المهاجمين في العالم.

لعب "شيفتشينكو" خلال مسيرته الكروية لعدة أندية أوروبية، حيث كانت بدايته مع نادي دينامو كييف عام 1994 واستمر معه 5 سنوات وشارك في 117 مباراة وسجل 60 هدفا، وانتقل عام 1999 إلى إيه سي ميلان ولعب معه 7 سنوات وشارك في 2018 مباراة وسجل 127 هدفا، ويعتبر واحد من الهدافين التاريخيين لنادي ميلان، انتقل عام 2006 إلى نادي تشيلسي الإنجليزي ولعب له 4 سنوات وشارك في 48 مباراة وسجل 22 هدفا، ثم انتقل موسم واحد لناديه السابق ميلان وشارك معه في 18 مباراة ولم يسجل أي أهداف.

صرح شيفتشينكو بنيته إنهاء مسيرته الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن انتقل في 2009 إلي فريقه السابق بعد 10 سنوات من التألق والنجاح في الملاعب العالمية والمحافل الدولية إلى فريقه دينامو كييف لإنهاء مسيرته الكروية عن عمر ناهز الـ35 عاماً.

حقق أندريه شيفشينكو العديد من الألقاب والبطولات خلال مشواره بالملاعب أبرزها،الدوري الأوكراني "5 مرات" و كأس أوكرانيا "3 مرات" و كأس السوبر الأوكراني "مرة وحيدة" و كأس دول الكومنولث المستقلة "3 مرات" مع دينامو كييف، والدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر اﻹيطالي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر اﻷوروبي مع الميلان، وكأس إنجلترا ودرع الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مع تشيلسي.

أما عن مسيرته الدولية لعب "شيفتشينكو" ضمن المنتخبات الوطنية المختلفة في أوكرانيا، وشارك مع المنتخب الأول في 111 مباراة وسجل 48 هدفا، وقاد منتخب بلاده للتأهل لنهائيات كأس العالم 2006 لأول مرة منذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي وإعادة توحيد جزئها الشرقي مع روسيا الاتحادية، واستطاع "شيفو" أن يسجل هدفين في المونديال وقاد منتخب بلاده لبلوغ الدور ربع النهائي قبل أن يخسر أمام إيطاليا 3-0 ويودع البطولة.

حصل شيفتشينكو على جائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في أوروبا عام 2004, رغم وجود أسماء كبيرة مثل: الإيطاليان فيليبو إنزاجي وأليساندرو ديل بييرو والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ويعتبر شيفتشينكو ثاني أفضل هداف في تاريخ الميلان كما منحه الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما في نفس العام لقب بطل أوكرانيا ويعتبر مع نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو أهم مهاجمين في العقدين الأخيرين.