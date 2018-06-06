التراث الثقافي المصري المادي وغير الملموس بين باريس وشنغهاي في رمضان

في إطار جهود وزارة الثقافة المصرية للاهتمام بالهوية المصرية والتراث الثقافي اللامادي والحفاظ عليه، وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة على على تلبية الدعوة الموجهة من الجمعية العمومية للدول الأطراف بالاتفاقية الدولية لصون التراث غير المادي بفرنسا والدعوة الموجهة لحضور المنتدى الدولي الثقافي لحماية التراث غير الملموس بشنغهاي.





صرحت بذلك الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، قائلة أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة قررت سفر كلا من الدكتورة نهلة إمام القائم بأعمال رئيس قسم العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بالمعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون للمشاركة فى الدورة السابعة للجمعية العمومية للدول الأطراف بالاتفاقية الدولية لعام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي بفرنسا خلال الفترة من 4-6 يونيو 2018 والدكتور خالد عبد الرؤوف إلى الصين لحضور المنتدى الدولي الثقافي لحماية التراث الثقافي غير الملموس فى دورته السادسة بمدينة شنغهاي وذلك خلال الفترة من 4 إلى 9 يونيو 2018.



