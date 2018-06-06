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"السيد": الموازنة العامة للهيئات الاقتصادية أكبر من موازنة الدولة

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 01:43 ص
السيد: الموازنة العامة للهيئات الاقتصادية أكبر من موازنة الدولة
الدكتور عبدالمنعم السيد
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داليا الحسين
 
كشف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عن أن الموازنة العامة للهيئات الاقتصادية أكبر من الموازنة العامة المصرية.

وأضاف "السعيد"، خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية"صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الموازنة العامة للهيئات الاقتصادية تبلغ 1.9 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن حجم نفقاتها يقدر بـ1889 مليار جنيه، وبعض هيئاتها تحقق فوائض وأخرى خسائر.
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