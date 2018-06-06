ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مشاهدة مسلسل "سك على إخواتك" اليوم بث مباشر

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 12:44 ص
مشاهدة مسلسل سك على إخواتك اليوم بث مباشر
طباعة
 
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "سك على إخواتك" اليوم بث مباشر

"سك على إخواتك" بطولة علي ربيع، هنا الزاهد، سلوى خطاب، كريم عفيفي، وتدور الأحداث حول شاب بسيط ريفي، تهبط عليه ثروة من السماء، حيث يرث فجأة ثروة ضخمة، ويفاجئ بوجود شقيقات له لم يتعرف عليهن من قبل، فيضطر أن يُقيم مع عائلته الثرية الجديدة، مما يوقعه في العديد من المفارقات الكوميدية الطريفة.



المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد تقديم استقالتها.. هل يجدد الرئيس السيسي الثقة في حكومة "إسماعيل"
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك - أساسي
-
x
15:00
-
نيجيريا - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
مصر - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/6/2018 1:20:06 AM