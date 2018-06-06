"برلماني" يحصل على موافقة وزير الرياضة بدعم 3 مراكز شباب في بني سويف





تلقى النائب محمود عزت أبو عزوز عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر بني سويف، موافقة رسمية من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وذلك لدعم العديد من مراكز الشباب بمركز وبندر بني سويف.

ووافق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على دعم مراكز شباب (عرب مطير - الوقف -الحكامنة) بمحافظة بني سويف مبلغ ثلاثين ألف جنيه بواقع عشرة آلاف جنيه لكل مركز لتكثيف النشاط، وأن يتم تحويل المبالغ باسم الوحدة الحسابية بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف.

فيما أكد النائب محمود عزت أبو عزوز عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، عن تقديره الكامل لجهود وزير الشباب والرياضة في دعم الأندية ومراكز الشباب بمصر بصفة عامة وببني سويف بصفة خاصة.

وتابع: "بالنسبة لمراكز شباب الأخرى الواردة بالخطاب فقد أكدت الوزارة أنه قد قامت بإنشاء ملاعب قانونية لها نجيل صناعى للمساهمة فى تنمية مواردها الذاتية والصرف على الأنشطة ولديهم أرصدة تكفى للصرف على الأنشطة".