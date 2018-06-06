في أمسية رمضانية.. التهامي يعطر سماء قصر الأمير طاز بالابتهالات الدينية (صور)
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 12:40 ص
أشعل المنشد والمبتهل محمود التهامي، أمسية رمضانية بقصر الأمير طاز، وسط حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق الإنشاد الصوفي، وتعد هذه الأمسية ضمن البرنامج الثقافي والفني للصندوق خلال شهر رمضان.
وشدا "التهامي" خلال الأمسية بباقة من متميزة من الابتهالات والأناشيد، منها "قمر"، "يا مالك" ، والتي لاقت استحسان الحاضرين الذين عبرو عن سعادتهم البالغة بالأمسية.
والشيخ محمود التهامي هو مؤسس مدرسة الإنشاد الديني والتي تخرج منها أكثر من 500 منشد حتى الآن، كما شارك في العديد من الحفلات العربية والغربية، ومُرشح لجائزة الجرامي لهذا العام 2018.
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