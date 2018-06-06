أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 5/6/2018: الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة ومصير شريف إسماعيل
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 02:54 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - كساب أحمد - ندى محمد - نعيم يوسف - داليا الحسين - جهاد جمال
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"عز العرب": تحالف بين الدول الأربعة لإنشاء باقة قنوات تواجه النفوذ القطري (فيديو)
قال محمد عز العرب، الخبير في الشئون العربية والخليجية، إن هناك تحالفا بين الدول الأربعة المقاطعة لقطر على خلفية دعمها للإرهاب لإنشاء باقة قنوات تواجه البث الحصري للنفوذ القطري.
زوجة "البيه البواب" تروي أصعب مشاهدها (فيديو)
روت الفنانة مهجة عبد الرحمن، زوجة أحمد زكي في فيلم "البيه البواب"، تفاصيل أصعب مشهد واجههما خلال تصوير الفيلم، قائلة إن مشهد ارتياد القطار مع الفنان أحمد زكى هو الأصعب لأنه تسبب فى سقوطها.
خسائر قطر بعد عام من المقاطعة
تداول نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" مقطع فيديو بعنوان "عام على مقاطعة مصدر الشر".
رئيس الثانوية العامة يزف بشرى سارة للطلاب بشأن امتحان الاقتصاد
قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن مادتي الاقتصاد والإحصاء من المواد التي لا تضاف للمجموع في الثانوية العامة، لكن بهما رسوب ونجاح.
عاجل.. "السيسي": إجرءات الإصلاح الإداري لن تكون على حساب أرزاق المواطنين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إجرءات الإصلاح الإداري في الدولة لن تكون على حساب أرزاق المواطنين.
الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للشعب المصري بعد العيد
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "خلال الفترة القليلة المقبلة ستجدون ما يفرحكم".
عاجل.. السيسي: سنلتقي بأهالي الشهداء أول أيام العيد للاحتفال معهم
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والشكر والامتنان لكل أهالي الشهداء، متابعًا: "سنلتقي كل عام، وسلنتقي مرة آخرى في أول أيام العيد بأسر الشهداء وسنحتفل معهم"
مصطفى بكري يكشف الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة
عقب الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، على قرار استقالة الحكومة قائلًا إن هناك معلومات تشير إلى اسمين لرئاسة الحكومة وهما المهندس شريف إسماعيل والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان.
أحمد موسى يكشف عن مصير شريف إسماعيل بعد تقديم استقالته للرئيس
توقع الإعلامي أحمد موسى، أن يكمل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتشكيل حكومة الجديد، مشيرا إلى أن "إسماعيل" تقدم باستقالة الحكومة ليس بحكم الدستور ولكن بشكل أدبي.
أحمد موسى: أتوقع تعديل وزاري يشمل 20 وزيرًا
توقع الإعلامي أحمد موسى، أن يحدث تعديل وزاري مقبل يشمل 20 وزيرًا، مشيرا إلى وزراء الوزارات السيادية باقين في مناصبهم أما المجموعة الاقتصادية ستشمل على تعديل وزير أو وزيرين.
بنك مصر: قدمنا 650 مليون جنيه للمسؤولية المجتمعية
قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إنه خلال العام قام البنك بدفع من موارده 650 مليون جنيه للمسئولية المجتمعية في التعليم والصحة والعشوائيات والقرى وإيجاد فرص عمل.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
"عز العرب": تحالف بين الدول الأربعة لإنشاء باقة قنوات تواجه النفوذ القطري (فيديو)
قال محمد عز العرب، الخبير في الشئون العربية والخليجية، إن هناك تحالفا بين الدول الأربعة المقاطعة لقطر على خلفية دعمها للإرهاب لإنشاء باقة قنوات تواجه البث الحصري للنفوذ القطري.
زوجة "البيه البواب" تروي أصعب مشاهدها (فيديو)
روت الفنانة مهجة عبد الرحمن، زوجة أحمد زكي في فيلم "البيه البواب"، تفاصيل أصعب مشهد واجههما خلال تصوير الفيلم، قائلة إن مشهد ارتياد القطار مع الفنان أحمد زكى هو الأصعب لأنه تسبب فى سقوطها.
خسائر قطر بعد عام من المقاطعة
تداول نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" مقطع فيديو بعنوان "عام على مقاطعة مصدر الشر".
رئيس الثانوية العامة يزف بشرى سارة للطلاب بشأن امتحان الاقتصاد
قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن مادتي الاقتصاد والإحصاء من المواد التي لا تضاف للمجموع في الثانوية العامة، لكن بهما رسوب ونجاح.
عاجل.. "السيسي": إجرءات الإصلاح الإداري لن تكون على حساب أرزاق المواطنين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إجرءات الإصلاح الإداري في الدولة لن تكون على حساب أرزاق المواطنين.
الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للشعب المصري بعد العيد
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "خلال الفترة القليلة المقبلة ستجدون ما يفرحكم".
عاجل.. السيسي: سنلتقي بأهالي الشهداء أول أيام العيد للاحتفال معهم
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والشكر والامتنان لكل أهالي الشهداء، متابعًا: "سنلتقي كل عام، وسلنتقي مرة آخرى في أول أيام العيد بأسر الشهداء وسنحتفل معهم"
مصطفى بكري يكشف الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة
عقب الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، على قرار استقالة الحكومة قائلًا إن هناك معلومات تشير إلى اسمين لرئاسة الحكومة وهما المهندس شريف إسماعيل والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان.
أحمد موسى يكشف عن مصير شريف إسماعيل بعد تقديم استقالته للرئيس
توقع الإعلامي أحمد موسى، أن يكمل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتشكيل حكومة الجديد، مشيرا إلى أن "إسماعيل" تقدم باستقالة الحكومة ليس بحكم الدستور ولكن بشكل أدبي.
أحمد موسى: أتوقع تعديل وزاري يشمل 20 وزيرًا
توقع الإعلامي أحمد موسى، أن يحدث تعديل وزاري مقبل يشمل 20 وزيرًا، مشيرا إلى وزراء الوزارات السيادية باقين في مناصبهم أما المجموعة الاقتصادية ستشمل على تعديل وزير أو وزيرين.
بنك مصر: قدمنا 650 مليون جنيه للمسؤولية المجتمعية
قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إنه خلال العام قام البنك بدفع من موارده 650 مليون جنيه للمسئولية المجتمعية في التعليم والصحة والعشوائيات والقرى وإيجاد فرص عمل.
المزيد عن: مهجة عبد الرحمن مهجة مادتي الاقتصاد والاحصاء تروي امتحان الإقتصاد الاقتصاد والاحصاء اصلاح إداري