دي بروين: تصريح يايا توريه ضد جوارديولا خاطئ ومبالغ فيه

علّق كيفين دي بروين، نجم نادي مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا، على تصريحات زميله السابق في الفريق يايا توريه الذي اتهم فيها بيب جوارديولا بالعنصرية تجاه اللاعبين الأفارقة.

وقال دي بروين خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:" لم أر أي شيء، سيكون من الغريب أن مدربنا يكون عنصريا ونحن نملك هذا العدد من اللاعبين ذو البشرة السمراء، أنا لا أعلم ما إذا كان تصريح يايا خاطئ أو مُبالغ فيه".

وتابع: "عندما لا تلعب بشكل متواصل مع الفريق، دائمًا هناك شيء خاطئ ويجب عليك أن تعثر عليه، حظينا بأفضل موسم على الإطلاق، لذلك في النهاية أعتقد بأن المدرب اتخذ القرار المُناسب بإشراك هؤلاء اللاعبين تحديدًا".

وأضاف: "ومع ذلك، جوارديولا يعتقد بأن الموسم لم يكن كافيًا بالنسبة له، لم يكن لائقًا بما فيه الكفاية، لم أرى أي شيء عنصري منذ انضمامي لهذا النادي على الإطلاق".