50 ألف مشاهدة للحلقة 21 من المسلسل الرمضاني "كلبش 2" خلال ساعة (فيديو)
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 12:29 ص
حامد محمود
حققت الحلقة 21 من مسلسل "كلبش 2" للنجم أمير كرارة، نحو 50 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير بعد ساعة واحدة من عرضها.
"كلبش 2" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق بعد ترقية الرائد سليم الأنصاري، حيث ينتقل إلى مرحلة جديدة من حياته، فيتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب، وتنقلب حياته رأساً على عقب بعد قتل أهله، وإصابته فيقرر الانتقام.
ويشارك في المسلسل في بطولته روجينا، محمود البزاوي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمى.
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