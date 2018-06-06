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خبير اقتصادي: ديون السكة الحديد واتحاد الإذاعة والتليفزيون تزيد عن 45 مليار جنيه

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 02:08 ص
خبير اقتصادي: ديون السكة الحديد واتحاد الإذاعة والتليفزيون تزيد عن 45 مليار جنيه
الدكتور فخري الفقي
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كساب أحمد
 
قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن تحويل الشركات الخاسرة لهيئات قابضة ليس حلًا جذريًا لمشاكل هذه الشركات، لافتًا إلى أن هيئة السكك الحديد من الممكن تقليل خسائرها بحسن الإدارة دون تحويلها لشركة قابضة.

وتابع "الفقي"، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن هناك سوء إدارة في شركات قطاع الأعمال، وقبل تحويلها لشركات قابضة لا بد من إعادة هيكلتها، والتفرقة بين الشركات التي تستطيع تحقيق ربح والتي لا تستطيع مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

ولفت إلى أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون وهيئة السكك الحديد هما من أكبر الهيئات التي تحقق خسائر في الدولة، ووصلت خسائرهما عن 45 مليار جنيه.
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