اتحاد الكرة: كوبر سيبدأ لقاء بلجيكا بالتشكيل الأساسي

توقع كرم كردي عضو اتحاد الكرة المصري، أن يبدأ الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب المنتخب الوطني، مباراة بلجيكا الودية، مساء اليوم الأربعاء، بالتشكيل الأساسي.

وقال كردي في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "نتمنى تقديم مباراة على مستوى عال لأن هذه آخر مباراة لنا قبل كأس العالم".

وأضاف: "أعتقد أننا سنلعب مباراة بلجيكا بالتشكيل الأساسي الذي سنخوض به كأس العالم".

وتابع: "معسكر المنتخب كان ممتازاً وملعب أتلانتا الذي كنا نتدرب عليه تتواجد به كل الإمكانيات".

وأردف قائلاً: "بعد العودة لمصر عقب ودية بلجيكا سيحصل اللاعبون على إجازة يومي الخميس والجمعة من أجل الاستعداد للسفر يوم 10 يونيو".

واختتم كردي تصريحاته قائلاً: "صلاح يتواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب و الجهاز الطبي لفالنسيا ومن المقرر أن يعود لمصر قبل يوم 10 يونيو الجاري".