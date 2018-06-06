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اللاعب "كريم بنزيما" يشعل حفل عيد ميلاد نجل "كامل أبو علي" بالغردقة (صور)

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 12:02 ص
اللاعب كريم بنزيما يشعل حفل عيد ميلاد نجل كامل أبو علي بالغردقة (صور)
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محمد طه
 
احتفل مهاجم نادى ريال مدريد الملكى، "كريم بنزيما" بعيد ميلاد "حمزة" نجل كامل أبو علي، رئيس جمعية مستثمرين البحر الأحمر، داخل إحدى فنادق الغردقة الشهيرة.

جدير بالذكر المهاجم الأول لنادي ريال مدريد الملكي اللاعب كريم بنزيما، قد وصل ظهر الإثنين الماضي، لمدينة الغردقة على متن طائرة خاصة، وكان فى أستقباله رجل الأعمال كامل ابو على مستضاف نجم ريال مدريد.

وبدأ النجم الفرنسى أول أيامه بالغردقة بلعب التنس فى أحد فنادق الغردقة، واليوم هو الثانى له فى الغردقة قام برحلة بحرية لحزيرة الجفتون، وقام بلعب البلايستيشن بفريقه ريال مدريد.
اللاعب "كريم بنزيما" يشعل حفل عيد ميلاد نجل "كامل أبو علي" بالغردقة (صور)
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