رضا حجازي: السجن 25 عامًا عقوبة تسريب الامتحانات



وطالب حجازي، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، من أهالي الطلاب بجعلهم يقبلوا على المذاكرة بدلًا من شراء سماعات وهواتف محمولة تساعدهم على الغش.



وتابع رئيس قطاع التعليم، موجهًا حديثه لأهالي الطلاب: "مساعدتكم لأبنائكم ليتمكنوا من الغش ستضر بالمجتمع وبكم"، موضحًا أن تسريب الامتحانات جناية قد تصل عقوبتها لـ25 سنة، وترويج الامتحانات عقوبتها من 2لـ 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه وحرمان الطالب من الامتحان، كاشفًا أن حمل الطالب للهاتف المحمول أثناء أداء الامتحان حتى لو مغلق يعد شروع في غش يستوجب عقوبة بالحبس لمدة عام والغرامة من 5 لـ10 آلاف جنيه.



قال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنهم أغلقوا 8 صفحات لـ "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، مشيرًا إلى أن مباحث الإنترنت تقوم بمجهود ضخم تجاههم، رافضًا الإفصاح عن تلك الجهود.