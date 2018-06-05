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أول تعليق من أحمد ناجي على استبعاد "عواد" من قائمة المنتخب

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 11:51 م
أول تعليق من أحمد ناجي على استبعاد عواد من قائمة المنتخب
ناجي ومحمد عواد
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ريهام عبد المحسن
 

علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب، على استبعاد محمد عواد من قائمة الفراعنة المشاركة في كأس العالم روسيا 2018.

 

وقال ناجي في تصريحات تليفزيونية لفضائية أون سبورت: "خلال 3 سنوات ونصف خسرنا مباراتين وهذا رقم يصل للامتياز وأشكر اللاعبين على ذلك".

 

وأضاف: "اللاعبون سيبذلون قصارى جهدهم في كأس العالم وهو مسرح كبير ينتظره العالم وكل واحد منا لديه الشرف في ارتداء قميص وطنه والدفاع عنه في البطولة".

 

واختتم ناجي تصريحاته قائلاً: "نختار أفضل 5 قدرات بين حراس المرمى ومن يخطئ لا يؤثر على اختيارتنا لأن الجميع معرض لها ثم اخترنا 4 حراس ثم ثلاثة ونأسف للحراس الذين استبعدناهم".

 

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