زي النهاردة بتاريخ 6-6-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 6-6-2018





أحـــــــــداث





1664 - تغير اسم المستعمرة الهولندية نيو أمستردام الموجودة على الساحل الغربي من المحيط الأطلسي إلى نيويورك.





1809 - صدور الدستور الحديث للسويد الذي يجعل منها ملكية دستورية، وقد جاء هذا الدستور بعد هزيمة السويد في الحرب ضد الإمبراطورية الروسية والتي انتهت بتنازل السويد عن فنلندا لصالح روسيا.





1913 - صدور العدد الأول من مجلة «روزى كورد» في إسطنبول.





1919 - الفنلنديون يقررون إنهاء أكثر من قرنين من السيادة الروسية على بلادهم بالحصول على الاستقلال التام بعد الاستقلال الجزئي الذي حصلت عليه في بداية القرن العشرين.





1925 - تأسيس مؤسسة كرايسلر العملاقة للسيارات.





1933 - الملك فؤاد يفتتح كوبري الخديوي إسماعيل - قصر النيل فيما بعد.





1933 - افتتاح أول سينما للسيارات في ولاية نيو جيرسي.





1944 - إنزال قوات الحلفاء على شواطئ نورمندي الفرنسية وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.





1967 - القوات الإسرائيلية تدخل القدس، ووزير الدفاع الإسرائيلي يصرح بأنهم استولوا على أورشليم وإنهم في الطريق إلى بابل، وذلك في ثاني أيام حرب الأيام الستة.





1976 - اندلاع اضطرابات سويتو في جمهورية جنوب أفريقيا.





1982 - الجيش الإسرائيلي بقيادة أرئيل شارون يدخل لبنان ويتوغل داخل أراضيها حتى وصل إلى العاصمة بيروت.





1984 - الجيش الهندي يقتحم المعبد الذهبي بمدينة «أرميتسار» أقدس مقدسات السيخ لتطهيره من المتمردين الذين هربو إليه في عملية عرفت باسم النجمة الزرقاء مما أدى إلى انتقام السيخ بعدها بأربع أشهر باغتيال رئيسة الحكومة أنديرا غاندي.





2004 - محكمة إسرائيلية تحكم على مروان البرغوثي بالمؤبد خمس مرات إضافة إلى 40 سنة إضافة على أحكام المؤبد.





2004 - مقتل مصور قناة بي بي سي في الرياض من قبل مسلحين بسيارة مسرعة أثناء تصويره منزل أحد منتسبي تنظيم القاعدة.





2015 - نادي برشلونة الإسباني يفوز بدوري أبطال أوروبا لعام 2015 بعد تغلبه على يوفينتوس الإيطالي بنتيجة 3-1 في النهائي الذي أقيم في برلين.





2015 - محكمة الأمور المستعجلة المصرية تلغي حكما سابقا باعتبار حماس منظمة إرهابية. والحركة تعتبره تصحيحا لخطأ سابق.





مـــــــواليــــــــد





1599 - دييغو فيلازكيز، رسام إسباني.





1799 - ألكسندر بوشكين، شاعر روسي.





1850 - كارل فرديناند براون، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1909.





1857 - ألكسندر ليابونوف، عالم رياضيات روسي.





1868 - روبرت فالكون سكوت، مستكشف بريطاني.





1875 - توماس مان، أديب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1929.





1901 - أحمد سوكارنو، رئيس إندونيسيا.





1903 - آرام خاتشاتوريان، موسيقي أمريكي من أصل أرمني.





1929 - عزيزة حلمي، ممثلة مصرية.





1929 - سونيل دوت، ممثل هندي.





1933 - هاينريخ روهرير، عالم فيزياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1986.





1934 - الملك ألبير الثاني، ملك بلجيكا.





1943 - آمال رمزي، ممثلة مصرية.





1943 - ريتشارد سمولي، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1996.





1944 - هاني السعدي، كاتب وممثل فلسطيني.





1951 - نعيمة إلياس، ممثلة مغربية.





1952 - يوسكي هونما، ملحن ياباني.





1958 - مروان البرغوثي، سياسي فلسطيني.





1962 - مصطفى الآغا، إعلامي فلسطيني.





1965 - ميغومي أوغاتا، مؤدية أصوات يابانية.





1966 - أنتوني ييبواه، لاعب كرة قدم غاني.





1967 - بول جياماتي، ممثل أمريكي.





1969 - فيرناندو ريدوندو، لاعب كرة قدم أرجنتيني.





1973 - أحمد الشقيري، داعي إسلامي سعودي.





1979 - أسامة حلال، ممثل سوري.





1986 - بيهافانا بالاشاندران، ممثلة هندية.





1987 - مبارك البلوشي، لاعب كرة قدم كويتي.





وفيــــــــات





1829 - هنري ديربورن، طبيب وميجر جنرال في الجيش الأمريكي وخامس وزير حرب (وزير دفاع حالياً) للولايات المتحدة الأمريكية.





1843 - فريدرش هولدرلين، شاعر ألماني.





1861 - كاميلو بنسو، رئيس وزراء إيطاليا.





1891 - جون ماكدونالد، رئيس وزراء كندا.





1941 - لويس شيفروليه، مهندس ومؤسس شركة شيفروليه.





1946 - غرهارت هاوبتمان، أديب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1912.





1961 - كارل يونغ، عالم سويسري في علم النفس.





1968 - روبرت كينيدي، سيناتور أمريكي.





1971 - لويس أرمسترونغ، مغني وعازف جاز أمريكي.





1983 - محمود المليجي، ممثل مصري.





1996 - جورج سنيل، عالم أمريكي في علم الوراثة حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1980.





2012 - مانويل بريسيادو، لاعب ومدرب كرة قدم إسباني.





2015 - روني جيلبرت، مغنية و مؤلفة أغاني فلكلوريّة أمريكيّة.





2016 - كيمبو سلايس، ملاكم وممثل أمريكي.





2016 - مطاع صفدي، مفكر سوري.





أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــات





اليوم الوطني في السويد.





اليوم العالمي للغة الروسية.



