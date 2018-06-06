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رئيس بنك مصر: 26 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج العام الماضي

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 12:39 ص
رئيس بنك مصر: 26 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج العام الماضي
محمد الإتربي
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جهاد جمال
 
قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن البنك المركزي أصبح لا يتدخل في تحديد سعر الدولار، مشيرًا إلى أن العرض والطلب هو من يحدد سعره، بجانب البنوك. 

وتابع الإتربي، خلال حواره المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن الموارد الدولارية جيدة جدًا، وعمليات تحويل الدولارات من العاملين بالخارج وصلت لـ26 مليار دولار العام الماضي. 

وأضاف رئيس بنك مصر، أن مصر بها الكثير من الشركات القوية، مشيرًا إلى أنه يريد إضافة من الخارج، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الشركات الصينية مقدمة مشاريع للعمل بمصر، مستكملًا: "طلعت حرب مش راجع لوحده"، تعقيبًا عن الحملة الإعلانية الخاصة بالبنك تأكيدًا على نجاح التجربة.
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