أطعمة ليست مضرّة كما تعتقدين.. أبرزها "الشوكولاتة الداكنة"!

نحرص دائمًا على اتباع نظام غذائي مناسب، وتناول الأطعمة الصحية للحفاظ على صحتنا ورشاقتنا أيضًا، ونتجنب الضارّ منها، ولكن هل الأطعمة المعروفة بأنها غير صحية، مضرّة حقًا؟.





كشفت مجموعة من العلماء مؤخرًا الحقيقة وراء بعض الأطعمة المعروفة بأنها غير صحية، ومن خلال مجلة "زيز إيز إنسايدر" ستعرفين حقيقة تلك الأطعمة حتى لا تتجنبيها وتستفيدين منها:





البيض

يُعرف البيض بأنه مليءٌ بالمغذيات ومصدر سهل وغير مكلف للبروتين، ويساعد على رفع مستوى الكوليسترول الجيد، بالإضافة إلى احتوائه على نسب عالية من مضادات الاكسدة "لوتين" و"زيازانثين"، فضلًا عن الـ"كولين" المفيد جدًا لصحة الدماغ، كما كشفت دراسة جديدة أنّ تناول بيضة في اليوم تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب.





أفخاذ الدجاج

على عكس صدور الدجاج الخالية من العظم، كشف الخبراء أن أفخاذ الدجاج تتميز بأنها غنية بالنكهة وتكون لينة في أيّة وجبة، كما أنها لا تختلف في القيمة الغذائية عن صدور الدجاج، ولكنهم كشفوا أنّ المفتاح يكمن في تناول الأفخاذ دون الجلد.





زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني غنية بالعناصر المغذية ومصدر صحي للطاقة، إذا اخترتِ نوع جيد وبعناية، فهي غنية بالبروتينات والدهون غير المشبعة الصحية للقلب عندما تناولها بكميات معقولة.





ينطبق نفس الأمر على زبدة المكسرات الأخرى، مثل اللوز والكاجو، ولكن عليكِ اختيار نوع مصنوع من المكسرات والملح، وتجنّبي أيّ مكونات أخرى مثل السكر والزيوت.





الروبيان

بالطبع تناول الكثير من الأطعمة المقلية غير صحي، ولكن الجمبري المشوي يمكن أنْ يكون بديلًا صحيًا ولذيذًا.





يتميّز الجمبري بأنه غني بأوميغا 3 و6، وكذلك العديد من المعادن مثل "السلينيوم"، بالإضافة إلى أنه مليئ بالبروتين والأحماض الأمينية الأساسية.





الشوكولاتة الداكنة

تناوُل أو شرب الشوكولاتة الداكنة، يعتبر مصدرًا لذيذًا لمضادات الاكسدة، فهي لا تحتوي على أي مواد صلبة صغيرة من الحليب، وذلك أهمّ ما يميّز بين الشوكولاتة الداكنة وشوكولاتة الحليب.



