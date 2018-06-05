ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

متحدث البرلمان يكشف موعد إعلان رئيس الحكومة الجديدة

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 11:12 م
متحدث البرلمان يكشف موعد إعلان رئيس الحكومة الجديدة
النائب صلاح حسب الله
طباعة
داليا الحسين
 
عقب النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، على استقالة الحكومة اليوم قائلًا: "لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها عقب الانتخابات الرئاسية ولكنه عرف سياسي جديد يضعه المهندس شريف إسماعيل".

وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية"صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن تشكيل الحكومة من اختصاص الرئيس، ويفصلنا حوالي 15 يوما من أجل التعرف على اسم رئيس الحكومة الجديدة".

ولفت المتحدث باسم مجلس النواب، إلى أنه وفقا للدستور يكلف رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة ويعرض حكومته وتشكيلها على رئيس الجمهورية، ويرسل خطابا إلى البرلمان ويصوت عليها وإذا وافق تبدأ الحكومة تنفيذ مهامها".

المزيد عن: صدي البلد النائب صلاح حسب الله الحكومة البرلمان استقالة اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد تقديم استقالتها.. هل يجدد الرئيس السيسي الثقة في حكومة "إسماعيل"
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
روسيا - أساسي
1
x
18:00
1
تركيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/5/2018 11:10:11 PM