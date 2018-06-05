متحدث البرلمان يكشف موعد إعلان رئيس الحكومة الجديدة

عقب النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، على استقالة الحكومة اليوم قائلًا: "لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها عقب الانتخابات الرئاسية ولكنه عرف سياسي جديد يضعه المهندس شريف إسماعيل".



وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية"صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن تشكيل الحكومة من اختصاص الرئيس، ويفصلنا حوالي 15 يوما من أجل التعرف على اسم رئيس الحكومة الجديدة".



ولفت المتحدث باسم مجلس النواب، إلى أنه وفقا للدستور يكلف رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة ويعرض حكومته وتشكيلها على رئيس الجمهورية، ويرسل خطابا إلى البرلمان ويصوت عليها وإذا وافق تبدأ الحكومة تنفيذ مهامها".



