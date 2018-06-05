الأهلي يبدأ تدريباته استعدادا للموسم الجديد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش، تحت قيادة محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وسامي قمصان المدرب المساعد.





وكان الفريق قد حصل على راحة منذ انتهاء مباراة المصري البورسعيدي في الدوري، واستقر «يوسف» على انطلاق مران الفريق مساء اليوم، على أن يكون مرحلة أولى من فترة الإعداد.





ويستعد الأهلي لمباراة تاون شيب، بطل بوتسوانا، في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يخوض منافسات الموسم الجديد.