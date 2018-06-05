رضا حجازي: هناك لجان بعينها كان يتم نقل الطلاب إليها لتمكينهم من الغش

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وتابع "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أن هناك ثلاثة طلاب قاموا بتشير الامتحان من لجنة واحدة في سوهاج، لذلك تم إقالة رئيس اللجنة.



وأضاف أن هناك لجان بعينها كان يتم نقل الطلاب إليها لتسهيل الغش، وبعد معرفة ذلك، تم تفرقة هؤلاء الطلاب على جميع اللجان، وتم تغير رئيس اللجنة، معقبًا: "لازم نمنع الغش لأنه هيضر أي حد هيفكر في الموضوع ده".





قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن كل الأسئلة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، معقبًا: "في ابتزاز بيحصل على مواقع التواصل الاجتماعي، بيتقال ادفع 200 وخد الأسئلة، وكله وهم