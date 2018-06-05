بشرى سارة لأصحاب هواتف "آيفون" القديمة والجديدة

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، عن أخبار سعيدة لكل أصحاب هواتف "آيفون"، خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين لعام 2018 المقام في سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.





وقالت إن التحديث الجديد لأنظمة تشغيلها هو (آي.أو.إس 12) سيساعد الأجهزة القديمة مثل (آيفون 6) على العمل بصورة أفضل.





وأفادت أن تحديث (آي.أو.إس 12) بإمكانه فتح التطبيقات، بسرعة تصل إلى ضعف السرعة التي يتيحها برنامج (آي.أو.إس 11) الحالي الذي تعمل به مجموعة من منتجات الشركة منذ عام 2013.





كما أعلنت أبل عن خصائص جديدة تسمح للآباء بالتحكم في مدد استخدام أبنائهم للأجهزة بل والتطبيقات التي يمكن لهم استخدامها، حسب ما نقلت وكالة سبوتنيك عن رويترز.





وأوضحت الشركة الأمريكية أن نظام تشغيل "آي أو إس 12" الجديد المرتقب لكافة مستخدمي هواتف "آيفون"، سيتوفر فيه ميزات وتقنيات استثنائية غير مسبوقة، وفق موقع "ذا نكست ويب" التقني المتخصص.





وأشارت إلى أن أبرز تلك الميزات، ستتعلق بتقنية مكالمات الفيديو الموجودة في تطبيق "فيس تايم" (FaceTime).





وسيدعم التطبيق أخيرا تقنية إجراء مكالمات جماعية، لتساعد في إجراء المؤتمرات والاجتماعات الرسمية وحتى المحادثات الشخصية الجماعية لعدد كبير من مستخدمي "آيفون".





وسيوفر "فيس تايم" إمكانية إجراء محادثات جماعية لعدد يصل إلى 32 شخصا في المكالمة الواحدة على أي من هواتف "آيفون"، وهو رقم كبير لم يكن متوفرا من قبل في أي تطبيق سابق.





كما سيمكن المستخدم من ممارسة أعمال أخرى، خلال إجرائه مكالمة جماعية مثل بعث رسالة نصية إلى شخص آخر أو تصفح أي من مواقع التواصل الاجتماعي.





وسيمكن التحديث الجديد أي مستخدم "آيفون" من الخروج من المكالمة وقت ما يريد، كما سيمكنه توسيع الشاشة لرؤية أكبر عدد من المشتركين أو تركيزها على شخص بعينه بالنقر المزدوج على النافذة الخاصة به.