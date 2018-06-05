بنك مصر: قدمنا 650 مليون جنيه للمسؤلية المجتمعية



وأكد الإتربي، خلال حواره المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن البنوك الوطنية لها دور في المساهمة بجميع المشاريع لصالح الدولة، مضيفًا "أنا مش هدخل في مشاريع حتى لو كانت للدولة ما لم تكن تدفقاتها تكفي التزامات البنك، وتحفظ أموال المودعين، مستكملًا بنكي الأهلي ومصر لهما دور وطني أكثر من الينوك الآخرى.



وتابع رئيس بنك مصر، أنه يقوم بتمويل المشاريع المتعسرة وأنه يمنح امتيازات لبعض المشاريع عن طريق إسقاط الفوائد، لافتًا إلى أن بنكي مصر والأهلي تحملا عبء الشهادة الـ 20% وحدهما، مشيرًا إلى أنها تعود بالخسائر عليهما، لإنها غير معفية من الاحتياطي، متابعًا، كمية المواطنين الذي حولوا "الدولار" لجنيه فاقت التوقعات.



قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إنه خلال العام قام البنك بدفع من موارده 650 مليون جنيه للمسئولية المجتمعية في التعليم والصحة والعشوائيات والقرى وإيجاد فرص عمل.