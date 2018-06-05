حوار مونديالي مع مها بهنسي: مصر في دور الـ 16 والبرازيل البطل

هي أحد أبرز الوجوه الإعلامية التي تألقت عبر الشاشة الصغيرة خلال العقد الثاني من الألفية الجديدة، تخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، وبدأت مجال العمل الإعلامي بالصدفة، كما قالت في أحاديثها السابقة بعد أن رشحها أحد المقربين للتقدم لاختبارات مقدمي البرامج في قناة النيل للمنوعات بعد حصولها على لقب الوصيفة الأولى في مسابقة "ملكة جمال مصر عام 1999"، مها بهنسي ، نجلة المخرج الكبير آمالي بهنسي، وصاحبة الإطلالة الجميلة والإعلامية البارزة في العديد من القنوات الفضائية والإذاعية، ومقدمة برنامج "صباح الورد" على قناة تن، التقى بها "الفجر" وحاورها في حديث رياضي بعيدا عن الشق السياسي تماما وعن فرص مصر في المونديال أجابت مها بهنسي لـ" الفجر الرياضي "..

في البداية تحدثت مها بهنسي عن ممارستها للعبة السباحة التوقيعية في سن التاسعة بنادي الزمالك ومارست العديد من الأنشطة مثل رياضة الغطس ولعبة كرة السلة حتى استقرت على السباحة التوقيعية، وبرزت مشاركتها مع منتخب مصر في بطولة البحر الأبيض المتوسط في ليون الفرنسية، وحصولها على المركز الثالث كما شاركت في بطولة الجمهورية حتى اعتزلت اللعبة في سن الثامنة عشر.

وعن انتمائها الكروي، قالت إنها زملكاوية مثل أبيها وأسرته بعكس انتماء والدتها الأهلوية مع العلم، أن التعصب ليس له مكان وسط أسرتنا، وعن أزمة نادي الزمالك وخسارته لبطولة الدوري للعام الثالث على التوالي وخسارة البطولات الإفريقية تباعا قالت لا يوجد نظام إداري قوي وثابت وواضح المعالم وهو أول درجات النجاح والاستقرار في أي منظومة رياضية ناجحة بعكس النادي الأهلي الذي لا يتغير مع تغيير الأشخاص وتبقى سياسته واضحة وثابتة أمام كل من تولى كرسي رئاسته.

وعن فكرة تقديم برامج رياضية، نفت تماما أن تقوم بتقديم برنامج رياضي فهي تحب التخصص في مجالها وتسعي إلى التفوق والظهور بشكل مختلف أمام الجمهور وتقديم الجديد دائما، وقالت إنه مر على عملها في الميديا ما يقرب من 19 عاما منذ تخرجها مباشرة من الجامعة سعت خلاله للعمل الإذاعي والتليفزيوني، واستفادت بالطبع من كل التجارب الإعلامية التي مرت بها، وعن أجور مقدمي البرامج الرياضية المرتفعة بعض الشيء قالت لا أعلم حقيقة هذه الأجور وأتابع فقط على السوشيال ميديا وفي النهاية السوق عرض وطلب وعلي الجمهور التقييم.

الحديث عن المونديال وكأس العالم، كان له جانب في حديثنا مع مها بهنسي، حيث أبدت تفاؤلها بنجاح منتخب مصر في مشاركته المونديالية وصعوده إلى الدور ثمن النهائي رغم قوة وصعوبة ترتيب المباريات التي تبدأ بمنتخب أوروجواي، الذي يضم نجم برشلونة العالمي سواريز ثم لقاء صاحب الأرض والجمهور المنتخب الروسي، وأخيرا لقاء منتخب السعودية وما يمثله من حساسية عربية.

كما أثنت "بهنسي" على قصة كفاح اللاعب الكبير محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا القومي، حيث قالت إنها قصة نجاح ملهمة لأي شخص، والمتابع لبداية مسيرة صلاح مع الكرة والظروف الصعبة التي مر بها يعلم كيف كانت ثقته بالله سبب في نجاحه الكبير وهو بالطبع مثل أعلى ودرس لكل الشباب الساعي إلى النجاح، وتمنت أن يعود "بيكاسو" الكرة المصرية سريعا من الإصابة التي لحقت به في مباراة نهائي دوري الأبطال الأوروبي ويقود الفراعنة من المباراة الأولى.

وعن ترشيحاتها للبطل قالت لن يخرج عن منتخب المانيا أو البرازيل والمفاجاة قد تكون في أحد منتخبات القارة السمراء.