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انفراجة مالية في المصري| الاتحاد الإفريقى يمنح المصرى ١٣٠ ألف دولار

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 10:58 م
انفراجة مالية في المصري| الاتحاد الإفريقى يمنح المصرى ١٣٠ ألف دولار
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نيرة الجابري
 

 

قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بصرف مبلغ 130 ألف دولار لفريق المصري البورسعيدي كمكافأة للتأهل لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

ونجح المصري في التأهل لدور المجموعات عقب تخطيه عقبة مونانا الجابوني في دور الـ32 المكرر لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

 

ويعد هذا المبلغ بمثابة انفراجة مالية في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق، من عدم سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة، وعدم سداد جود أنيكي حتى الآن.

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