رئيس الثانوية العامة يزف بشرى سارة للطلاب بشأن امتحان الاقتصاد
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 10:59 م
كساب أحمد
قال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن مادتي الاقتصاد والإحصاء من المواد التي لا تضاف للمجموع في الثانوية العامة، لكن بهما رسوب ونجاح، لافتًا إلى أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط.
وتابع "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة ستقوم بأخذ عينة عشوائية بنسبة 5% في مادتي الاحصاء والاقتصاد من إجمالي طلاب مصر، وسيتم إتخاذ الإجراء المناسب في صالح الطلاب، بعد الشكاوى التي تحدثت عن صعوبة الامتحان.
وتابع "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أن الوزارة ستقوم بأخذ عينة عشوائية بنسبة 5% في مادتي الاحصاء والاقتصاد من إجمالي طلاب مصر، وسيتم إتخاذ الإجراء المناسب في صالح الطلاب، بعد الشكاوى التي تحدثت عن صعوبة الامتحان.
المزيد عن: مادتي الاقتصاد والاحصاء رئيس الثانوية العامة امتحان الإقتصاد التوك شو الاقتصاد والاحصاء اخبار مصر