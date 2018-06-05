غيابات بالجملة في المران الأول للأهلي استعدادا للموسم الجديد

تغيب سداسي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المران الجماعي والذي شهده ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الثلاثاء.

حيث تغيب كلا من جونيور أجاي ووليد أزارو وباكاماني ماهلامبي وباسم علي وعمرو السولية ومؤمن زكريا عن تدريبات الفريق الجماعية الذي قادها محمد يوسف المدرب العام للفريق.

وتغيب الثنائي الأجنبي المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي، بالرغم من استبعادهما من قوائم منتخباتهما المشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.





وتغيب عمرو السولية وباسم علي عن المران دون إبداء سبب واضح للجهاز الفني، بينما تغيب مؤمن زكريا هو الأخر، بالرغم من انتهاء إعارته مع نادي أهلي جدة السعودي بنهاية الموسم المنقضي.





واستائف الفريق الأول تدريباته اليوم الثلاثاء بعد أن حصل اللاعبين علي راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب مباراة المصري في ختام بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي والذي توج به النادي الأهلي للمرة الـ40 في تاريخة.