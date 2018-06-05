أبو العينين: المنطقة الأقتصادية بوابة العالم للاستثمار (صور)

أشاد رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الأقتصادية لقناة السويس، وجهوده الحثيثة لتطوير المنطقه لتصبح أهم مركز صناعي وخدمي ولوجيستي في الشرق الاوسط.





وأعرب أبو العينين عن فخره بأداء الفريق مميش ورؤيته الطموحة لوضع مصر على خريطة التنافسية العالمية في اللوجستيات والنقل البحري، فضلا عن إعداد جيلا من الشباب للتعامل مع المستثمرين بهدف إزاله اَي عقبات.





وقال أبو العينين موجها كلامه للفريق مميش: « اثق في قدرتك، وأقول من شارك في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشق معجزه القناه الحديدة قادر باْذن الله ان يحقق احلام مصر الصناعية، نحن فخورين بهذا الفكر المستنير، ونتمني ان يعمم في كل أنحاء الوطن، كما نطالب بالتنسيق بين الوزارات المختلفة لتحقيق حلم بناء مصر الصناعيه الحديثة».





وأهدي « مميش»، رجل الأعمال محمد أبو العينين، درع قناة السويس تقديرا لدوره البارز فى الإستثمار على أرض الوطن والقلاع الصناعية التي شيدها وتساهم فى نهضة مصر اقتصاديا.





وأكد «أبو العينين» أن الفريق مهاب مميش رجل وطني من الطراز الأول يبذل الجهود المضنية لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، فمنذ توليه المسئولية وشهدت قناة السويس والمنطقة الأقتصادية نهضة كبيرة، لتتحول قريباً إلي أهم منطقة صناعية ولوجيستية فى العالم .





وأوضح «أبو العينين» أن رجال هيئة قناة السويس على قدر كبير من المسئولية والإدارة الحقيقية والمتخصصة، فهم يدركون عملهم جيدا ويعملون لنهضة مصر، وأشار إلى أنه خلال اجتماعه بأعضاء الهيئة لمس حرصهم الدؤوب على دفع عجلة الإستثمار فى المنطقة الأقتصادية .





وأكد «أبو العينين» أن المنطقة الأقتصادية بمحور قناة السويس واعدة حيث تتميز بقربها من العاصمة الإدارية والمؤاني المحورية المختلفة مثل بورسعيد والسخنة والأدبية الأمر الذي يعطي فرصة كبيرة لزيادة الخدمات والترانزيت وتحولها لمنطقة صناعية و لوجيستية على أحدث مستوي عرفه العالم، كما أنها تتمتع بحوافز استثمارية وموقع جغرافي يؤهلها للتنافس بين مثيلاتها عالميا وطالب أبو العينين المستثمرين المصريين بضخ استثمارات بالمنطقة الاقتصادية وإقامة مشروعات تساهم فى تنمية البلاد خلال السنوات القليلة المقبل .





وأضاف «أبو العينين» أن المنطقة الأقتصادية لقناة السويس ستكون بوابة العالم للاستثمار والتجارة لما بها من خطط لمشروعات ضخمة، ومدن صناعية متكاملة، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير من كبري الشركات العالمية للاستثمار بالمنطقة، منها إنشاء منطقة صناعية روسية فى شرق بورسعيد على مساحة 5 كيلو متر مربع باستثمارات 7 مليار دولار، وكذلك توفيع اتفاقية بين المنطقة الاقتصادية للقناة ومواني دبي العالمية، و5 اتفاقيات مع كبري الشركات الألمانية لإنشاء 5 مصانع، والاستثمارات الصينية بالمنطقة، وإنشاء منطقة لتجميع السيارات وغيرها .. الأمر الذي يعمل على توفير فرص عمل كثيفة و زيادة التبادل التجاري وتعزيز الاقتصاد المصري، ويعود كل ما تم خلال ذلك الوقت القصير لجهود الفريق مميش والقائمين على المنطقة الاقتصادية فى تشجيع الاستثمار وتوفير الحوافز وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين .





وأشار «أبو العينين» إلى أن الفريق مميش، أطلعه على التصميم الجديد للمنطقة الصناعية بمحور القناة والذي يحتوي مدن صناعية متخصصة وموانىء محورية وأراضي للاستثمار الخاص والتخصصي لإنتاج صناعات متخصصة.





وأكد أن الفريق مميش درس كل المشكلات الموجودة ويعملون على حلها وأن هناك اجتماعات دورية للتعاون المثمر بين شركاء التنمية لتذليل كافة العقبات، لتتحول المنطقة الأقتصادية ذات الموقع الحيوي إلي مركزا للتسويق العالمي .





وأوضح «أبو العينين» أن الفكر الجديد للقائمين على المنطقة الصناعية بمحور القناة لا يتوقف فقط عند إنشاء منطقة صناعية وتجارية ضخمة ومركزا عالميا للتجارة ولكن يتضمن إنشاء مدن عمرانية وسكنية وجامعات فنية متخصصة ومراكز لتدريب العمالة، ومناطق متخصصة فى اللوجستيات .





فيما أكد الفريق «مهاب مميش» رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال لقاءه برجل الأعمال محمد أبو العينين أن الهيئة مهتمة بتشجيع المستثمرين المحليين لضخ استثمارات بالمنطقة الاقتصادية، وتسهيل الإجراءات وإزالة وحل أية مشكلات عالقة مع بعض المستثمرين المصريين الذين لديهم استثمارات كبيرة داخل المنطقة الاقتصادية خاصة بالقطاع الجنوبي " المنطقة الصناعية بالعين السخنة" .





وأشار الفريق مهاب مميش أن لقاءه ورجل الأعمال محمد أبو العينين تطرق إلى كيفية توسيع دائرة التعاون مع الهيئة الاقتصادية وتسوية أية أمور عالقة خاصة أنه من المستثمرين المحليين الكبار بالمنطقة الاقتصادية، ومن ثم ضخ استثمارات بالعين السخنة.



