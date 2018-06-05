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إزالة عقار في طنطا بعد حدوث ميل شديد قبل انهياره (صور)

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 10:54 م
إزالة عقار في طنطا بعد حدوث ميل شديد قبل انهياره (صور)
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أيمن يحيي
 
بدأت الأجهزة التنفيذية، ومقاول الثانوية بهدم الطوابق العليا من عقار طنطا المائل قبل انهياره، حيث تم الاستعانه بالمعدات الثقيلة واللوادر لمحاولة هدم الطوابق العليا من العقار.

وكانت منطقة شارع طه الحكيم التابع لدائرة قسم اول طنطا بمحافظة الغربية شهدت حاله من الخوف والفزع بعد حدوث ميول كبيرة في عقار سكني خوفا من انهيار المبني.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني والحريق وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة.

وانتقل لمكان البلاغ اللواء طلعت منصور السكرتير، واللواء زكريا عباس حكمدار الغربية، والعميد مهند أبو ليمون مأمور قسم شرطة المرافق، وضباط مباحث قسم أول طنطا، لمعاينة مكان الواقعه وتم استدعاء مسؤولي الكهرباء لفصل التيار عن المنطقة.
إزالة عقار في طنطا بعد حدوث ميل شديد قبل انهياره (صور)
إزالة عقار في طنطا بعد حدوث ميل شديد قبل انهياره (صور)
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