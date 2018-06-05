"بسمه بوسيل" تسحر متابعيها في إطلالة جديدة (صورة)

ظهرت الفناة بسمه بوسيل في مظهر جذاب, يسحر أعين متابعيها, على صفحات التواصل الإجتماعي.





وكانت ترتدي فستانًا أسود, يميل في شكله إلى شكل العبائة, كما يوجد بعض التطريزات التي تنتمي للتطريزات التركية, وتسريحة شعرها المتميز التي إجتمعت مع جمالها وفستانها الجذاب, لتسحر به أعين معجبيها.



