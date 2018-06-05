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"بسمه بوسيل" تسحر متابعيها في إطلالة جديدة (صورة)

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 10:40 م
بسمه بوسيل تسحر متابعيها في إطلالة جديدة (صورة)
بسمة بوسيل
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الفجر الفني
 
ظهرت الفناة بسمه بوسيل في مظهر جذاب, يسحر أعين متابعيها, على صفحات التواصل الإجتماعي.

وكانت ترتدي فستانًا أسود, يميل في شكله إلى شكل العبائة, كما يوجد بعض التطريزات التي تنتمي للتطريزات التركية, وتسريحة شعرها المتميز التي إجتمعت مع جمالها وفستانها الجذاب, لتسحر به أعين معجبيها.

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