"بسمه بوسيل" تسحر متابعيها في إطلالة جديدة (صورة)
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 10:40 م
الفجر الفني
ظهرت الفناة بسمه بوسيل في مظهر جذاب, يسحر أعين متابعيها, على صفحات التواصل الإجتماعي.
وكانت ترتدي فستانًا أسود, يميل في شكله إلى شكل العبائة, كما يوجد بعض التطريزات التي تنتمي للتطريزات التركية, وتسريحة شعرها المتميز التي إجتمعت مع جمالها وفستانها الجذاب, لتسحر به أعين معجبيها.
“Marroquina” new #ramadan2018 Collection by @bassmabousseldesign 📿 is officially available @ego_eg in Heliopolis branch 💕 Chapeau bas to the greatest team ever : Mua: @zeinaelnaggar 💄 Hairdresser: @richardelboustany 💇🏻♀️ Photogaher: @karim_mesallam 📸 Nails: @nourshehade 💅🏻 For more kindly head to @bassmabousseldesign 🌸
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