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الرئيس السيسي يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية (صور)

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 10:52 م
الرئيس السيسي يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية (صور)
عبد الفتاح السيسي
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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في حفل إفطار الأسرة المصرية، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعددًا من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية والمجلس القومي للمرأة، وممثلي مختلف المحافظات وقبائل سيناء والنوبة ومطروح.

كما شارك في الإفطار أُسر شهداء القوات المسلحة والشرطة وكتاب الرأي وشباب الجامعات المصرية والإعلاميون والفنانون والرياضيون وذوي الاحتياجات الخاصة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الإصلاح الإدارى لن يكون على حساب أرزاق الناس، مضيفاً: "اللى موجود فى الدولة زى ما هو".  


وأضاف خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، أنه سيتم إعادة صياغة الإصلاح الإدارى لتحقيق أداء جيد، موضحاً أنه كما تم التحرك فى الإصلاح الأربع سنوات الماضية، رغم أنها كانت قاسية وصعبة، مردفاً:" ولكن نجحنا بكم".

وأوضح الرئيس السيسى، أن المظاهر التى نراها فى مصر من الثبات والاستقرار والحرص الشديد على أن الدولة المصرية تصبح دولة، هو أحد أسباب نجاحنا، مشدداً أن الرأى العام فى مصر أمر فى غاية الأهمية.  

وأكد الرئيس السيسى أن كل التحديات ستكون بسيطة أمام إرادة وتحمل الشعب، مردفاً:" بيننا عقد مستمر لمواجهة التحديات خلال المرحلة القادمة، والوعى الجمعى للناس كان إضافة وأمر نحتاج أن يستمر ويزيد".
الرئيس السيسي يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية (صور)
الرئيس السيسي يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية (صور)
الرئيس السيسي يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية (صور)
الرئيس السيسي يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية (صور)
الرئيس السيسي يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية (صور)
الرئيس السيسي يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية (صور)
الرئيس السيسي يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية (صور)
الرئيس السيسي يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية (صور)
الرئيس السيسي يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية (صور)
الرئيس السيسي يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية (صور)
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