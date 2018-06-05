رجب حميدة: "70% من أعضاء البرلمان يجب إقالتهم"
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 10:52 م
أمنية فوزي
يحل البرلماني السابق رجب هلال حميدة، ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" غدًا الأربعاء.
وأكد "حميدة"، خلال برومو الحلقة، أنه يجب إقالة 70% من أعضاء البرلمان، ويجب أن يُعاد انتخاب 30% منهم مرة أخرى، متابعًا: "70% من البرلمانيين مفروض يقعدوا في بيتهم".
وأضاف أنه إذا كان مسئولًا عن الإعلام لأقال الإعلاميين تامر أمين وخيري رمضان، معقبًا: "كفاية".
ويُذاع الموسم الثاني من برنامج "شيخ الحارة"، الساعة 6:50 مساءً، على فضائية "القاهرة والناس"، طوال شهر رمضان الكريم.