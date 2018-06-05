محافظ الغربية يشارك في حفل إفطار رمضان السنوي لنادي مستشاري قضايا الدولة (صور)

شارك اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمه نادي مستشاري قضايا الدولة بالغربية، بحضور المستشار محمد ماضي النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الأعلى، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، والدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، واللواء وائل غريب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا، واللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة، والشيخ عصام بكر رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية، ونيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، وعدد كبير من المستشارين والقضاة.وعقب الإفطار حضر محافظ الغربية الحفل الذي نظم لتكريم عدد من القضاة والمستشارين، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، ثم الكلمة الافتتاحية التي ألقاها المستشار عصام أبو زيد رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة.وقدم الشكر لمحافظ الغربية على حرصه على مشاركة المستشارين والقضاه فى حفل افطارهم السنوى مما يؤكدعلى الود والمحبة بين كافة أجهزة المحافظة، ثم كلمة المستشار محمد ماضى النائب الاول لرئيس هيئة قضايا الدولة قدم خلالها التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على توليه فترة رئاسة ثانية كما هنأ محافظ الغربية ومواطنيها بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.وقدم الشكر لمستشاري قضايا الدولة على دعوتة في هذا الحفل الذي شمل عدد كبير من القامات القضائية معربا عن شكره وتقديره لكل القائمين على تنظيم هذا الحفل.وتبادل المحافظ والنائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة، الدروع التذكارية، وتم تكريم عدد من المستشارين.