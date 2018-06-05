"تعليم سوهاج" عن تسريب مادة الاقتصاد: "لم يؤثر على سير الامتحان"

قال الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن نظام البوكليت يستطيع تحديد الطالب الذي يقوم بتسريب الامتحان بدقة من خلال سريال ورقة الامتحان.



وأضاف "شلتوت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أن التسريب الذي حدث اليوم في مادة الاقتصاد بمدينة سوهاج لم يؤثر على الامتحان، معقبًا: "نظام البوكليت صعب أووي فيه الغش، بسبب تغيير ترتيب الأسئلة".

