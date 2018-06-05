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مصطفى بكري يكشف الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 10:47 م
مصطفى بكري يكشف الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة
مصطفى بكري
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داليا الحسين
 
عقب الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، على قرار استقالة الحكومة قائلًا: "غير مفاجئ بعد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية"، موضحًا أن العرف السياسي جرى على تقديم الحكومة استقالتها عقب أداء الرئيس السيسي اليمين.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيخطر مجلس النواب باسم رئيس الوزراء الجديد للموافقة عليه، لافتًا إلى أن البرلمان سيجتمع الأحد المقبل للموافقة على اسم رئيس مجلس الوزراء الجديد.

ولفت إلى أن هناك معلومات تشير إلى اسمين لرئاسة الحكومة وهما المهندس شريف إسماعيل والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان.

وتوقع أن يحدث تعديل وزاري يشمل نحو 13 حقيبة وزارية خلال الفترة المقبلة، متابعًا: "تقديراتنا تقول أن الوزراء السياديين باقين في مناصبهم، بالإضافة إلى وزراء المالية والكهرباء والتخطيط والاستثمار والتعليم".

المزيد عن: مصطفى بكري مصر شريف إسماعيل السيسي البرلمان اخبار مصر
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