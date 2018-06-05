أسعار النفط ترتفع بعد 4 جلساتت من التراجع

صعدت أسعار النفط لأول مرة في 4 جلسات عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم مطالبات بزيادة إنتاج "أوبك" من الخام.





وأفادت تقارير صحفية أن الحكومة الأمريكية طلبت من السعودية ومنظمة "أوبك" زيادة الإمدادات بمقدار مليون برميل يومياً لتهدئة السوق.





وتعرض النفط خلال الجلسات الماضية للضغط مع توقعات بأن أوبك سترفع إنتاج الخام خلال اجتماعها المقبل في 22 يونيو.





وكانت إيران قد أعلنت استعدادها لزيادة قدرة تخصيب اليورانيوم لديها حال فشل استمرار الاتفاق النووي.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يوليو بنحو 1.2% إلى 65.52 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس بنحو 0.2% إلى 75.12 دولار للبرميل.





ومن المقرر أن يُعلن معهد البترول الأمريكي عن البيانات الأولية لمخزونات النفط في وقت لاحق من اليوم، على أن يتم الإفصاح عن البيانات الرسمية غداً الأربعاءً.