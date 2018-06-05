رامي ربيعة يواصل التأهيل في الأهلي

أدي رامي ربيعه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته التأهيلية علي هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء استعدادًا للموسم القادم.





وخاض ربيعة تدريباته التأهيلية بصالة الجيمانيزيوم ، حيث يعاني اللاعب من قطع في العضلة الضامة غاب علي آثارها عن مباريات الفريق الفترة الماضية.





واستأنف الفريق الأول تدريباته اليوم الثلاثاء بعد أن حصل اللاعبين علي راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب مباراة المصري في ختام بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي والذي توج به النادي الأهلي للمرة الـ40 في تاريخه.