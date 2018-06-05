الحكومة الإيطالية الجديدة تجتاز تصويت الثقة فى البرلمان

اجتازت الحكومة الإيطالية الجديدة بقيادة جوزيبى كونتى، أول تصويت لمنح الثقة فى مجلس الشيوخ، اليوم بعد تقديم أجندة التحالف الشعبوى اليمينى الجديد بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.





وفازت الحكومة المدعومة من حركة 5 نجوم الشعبوية، بأصوات 117 نائباً مقابل معارضة 101 فى مجلس الشيوخ المؤلف من 320 مقعدًا، وفقاً لوكالة رويترز.

وغداً الأربعاء، تواجه إدارة كونتى، التي أدت اليمين الدستورية، الجمعة، تصويتاً أخر على الثقة فى مجلس النواب، حيث تتمتع حركة 5 نجوم بأغلبية مريحة، وبعد ذلك سيتم تمكينها بالكامل.



