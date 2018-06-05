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إيناس الدغيدي: حسن إمام طردني بسبب "لبانة" (فيديو)

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 10:39 م
إيناس الدغيدي: حسن إمام طردني بسبب لبانة (فيديو)
إيناس الدغيدي
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أمنية فوزي
 
قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إن المخرج حسن الإمام قام بطردها خلال تصويره أحد المشاهد في ستوديو "النحاس" بسبب مضغها "لبانة".

وأضافت "الدغيدي"، خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، أنها كانت طالبة في معهد السينما بالفرقة الأولى، وخلال توجهها للمعهد ذهبت مع صديقتها ماجدة هلال إلى مسرح النحاس لمشاهدة تصوير أحد المشاهد، وخلال وقوفها وجدت فجأة المخرج حسن الإمام يخبرها "إطلعي برة".

وتابعت: "بعد سنوات من الأزمة دي اشتغلت معاه مساعد مخرج، وأعطاني شخصية كبيرة في العمل بالإخراج".
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