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الأهلي يؤدي مرانه الأول استعدادا للموسم الجديد بدون مدربي الحراس والأحمال

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 10:34 م
الأهلي يؤدي مرانه الأول استعدادا للموسم الجديد بدون مدربي الحراس والأحمال
الأهلي
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علي نبوي
 

أقيم مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء استعدادًا للموسم القادم، دون مدرب حراس مرمي ومدرب أحمال.

 

يذكر أن طارق سليمان والتونسي أنيس الشعلالي تقدما باستقالتهما عقب استقالة حساب البدري بعد الخسارة من كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين مقابل هدف.

 

وقاد محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة تدريبات الفريق البدنية اليوم، والتي أقيمت على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

 

واستأنف الفريق الأول تدريباته اليوم الثلاثاء، بعد أن حصل اللاعبين علي راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب مباراة المصري في ختام بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي والذي توج به النادي الأهلي للمرة الـ40 في تاريخه.

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