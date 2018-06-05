الرئيس السيسي يزف بشرى سارة لـ الشعب المصري بعد العيد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في نهاية كلمته، الشكر لحضور إفطار الأسرة المصرية، قائلًا: "سعيد إني شوفتكم، ومتشكر لحضوركم، وكل سنة وإنتم طيبين".



وزف "السيسي"، خلال مشاركته في إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "خلال الفترة القليلة المقبلة ستجدون ما يفرحكم"، مستكملًا: "معملناش حاجة في رمضان ولا افتتحنا مشروعات علشان منبهدلش الناس، ولكن هتشوفوا من فضل الله الكثير من الإنجازات بعد العيد".



وأضاف: "عندي أمل كبير إن خلال العامين المقبلين سترون مصر في منطقة أخرى بفضل الله، وهتشوفوا".

