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أستاذ قانون دستوري: البرلمان سيُحل بقوة الدستور في هذه الحالة

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 10:32 م
أستاذ قانون دستوري: البرلمان سيُحل بقوة الدستور في هذه الحالة
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كساب أحمد
 
علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على تقدم الحكومة باستقالتها، قائلًا: الحكومة ستكون حكومة تسيير أعمال من اليوم، وهذا يعني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالتها. 

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أن الحكومة ستظل تقوم بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، وهذا يعني قيام الحكومة بتسير العاجل فقط من الأمور، وتحديد العاجل من عدمه هو مسألة تقديرية تترك للحكومة.

وأشار إلى أن الرئيس أمامه الآن إعادة تكليف رئيس الوزراء شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة، وإما أن يكلف شخص أخر بتشكيل الحكومة، وفي هذا الحالة ستحتاح الحكومة الجددية للحصول على الثقة من البرلمان، وإذا لم يعطي البرلمان الحكومة الثقة، فاللرئيس تكليف وزير الخارجية أو الدفاع بتشكيل الحكومة، وإذا لم تحصل الحكومة على الثقة، فهذا يعني أن البرلمان منحل بقوة الدستور. 
المزيد عن: حكومة تسيير الأعمال تسيير الاعمال التوك شو أخبار مصر
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