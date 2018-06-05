أستاذ قانون دستوري: البرلمان سيُحل بقوة الدستور في هذه الحالة

علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على تقدم الحكومة باستقالتها، قائلًا: الحكومة ستكون حكومة تسيير أعمال من اليوم، وهذا يعني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالتها.





وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الثلاثاء، أن الحكومة ستظل تقوم بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، وهذا يعني قيام الحكومة بتسير العاجل فقط من الأمور، وتحديد العاجل من عدمه هو مسألة تقديرية تترك للحكومة.



