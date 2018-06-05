الزمالك يتراجع عن ضم مهاجم منتخب المغرب.. تعرف على السبب

قرر مسئولو نادى الزمالك التراجع عن ضم المهاجم المغربى أيوب الكعبى، مهاجم نهضة بركان، وذلك بسبب صعوبة الحصول على خدماته.

يأتى ذلك بسبب رغبة اللاعب فى الانتقال لأحد الأندية الأوروبية، خلال الفترة المقبلة، وتحفظه على فكرة الانتقال للزمالك، ووصول قيمته لـ4 مليون يورو.

وفضل نادى الزمالك صرف النظر عن فكرة ضم أيوب الكعبى، خاصة أنه ضمن قائمة الفرنسى هيرفى رينارد، المدير الفنى لمنتخب المغرب، ومن المتوقع وصول عروض أوروبية لضمه عقب المونديال.