بث مباشر.. مسلسل رحيم الحلقة 22 الثانية والعشرون أون لاين على يوتيوب

بث مباشر من مسلسل رحيم الحلقة 22 الثانية والعشرون أون لاين على يوتيوب من قناة سي بي سي تعرض الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل رحيم بطولة الفنان ياسر جلال.





تدور قصة المسلسل حول "رحيم" رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات والذي يجسده الفنان ياسر جلال، إلى أن يتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.





رحيم" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، محمد رياض، حسن حسني، دينا، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، إيهاب فهمي، من تأليف محمد إسماعيل وإخراج محمد سلامة في أولى تجاربه الإخراجية.





موعد عرض رحيم على "سي بي سي" و"أون تي في".

يُعرض في تمام الثانية عشرة من منتصف الليل عبر شاشة cbc، وفي الواحدة بعد منتصف الليل عبر شاشة ON E.