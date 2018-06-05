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درية شرف الدين: أكبر تحدي واجهني بعد تولي وزارة الإعلام مواجهة بقايا الإخوان

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:28 م
درية شرف الدين: أكبر تحدي واجهني بعد تولي وزارة الإعلام مواجهة بقايا الإخوان
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كساب أحمد
 
قالت الدكتورة درية شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق، إنها فوجئت باختيارها وزيرة للإعلام بعد الثورة، معقبة: "كنت سعيدة بهذا المنصب بس كنت خايفة منه لأنه مسؤولية كبيرة".

وتابعت "شرف الدين"، خلال حوارها ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن العام الذي حكم الإخوان فيه مصر كان صعب بشكل كبير على المصريين.

ولفتت إلى أن أكبر تحدي واجهها بعد توليها وزارة الإعلام هو مواجهة بقايا الإخوان في مبنى ماسبيرو. 
المزيد عن: وزارة الإعلام التوك شو الإخوان أخبار مصر
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