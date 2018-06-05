اليوم.. فرقة "EGYPTIAN PROJECT" تحيى سهرة الخيمة الرمضانية

تحيي فرقة "EGYPTIAN PROJECT" مساء اليوم الثلاثاء سابع سهرات أحد الخيم الرمضانية، ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة ١١مساء.





جدير بالذكر أن الفنان الشعبي "محمود الليثي" سيحيى ثامن سهرات خيمة رمضانية يوم الخميس المقبل الموافق 22 رمضان.