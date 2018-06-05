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رفع 120 طنا مخلفات من شوارع مدينة بني سويف

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:26 م
رفع 120 طنا مخلفات من شوارع مدينة بني سويف
رفع مخلفات من شوارع بني سويف
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احمد فتحى الدسوقي
 
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة محمود المغربي رئيس المدينة، وهاني الجويلي نائب رئيس المدينة، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة المخلفات من شوارع المدينة، ونجحت خلالها في رفع 120 طنًا.

وقال رئيس المدينة، في بيان له، إنه تم رفع 120 طنًا مخلفات وقمامة بالمنطقة الأولى "أ.ب" بمناطق السنباطي والشابات وترعة البوصة، بمشاركة معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وعمال مشروع النظافة.

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