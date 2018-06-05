العراق تتهم إيران بقطع تدفق نهر الزاب الصغير

اتهم مسؤولون عراقيون، اليوم إيران بتقليص تدفق المياه فى المنطقة من نهر الزاب الصغيرالذى يعبر الحدود بين إيران والعراق.

وأكدّ الجانب العراقى، أنّ هذه الخطوة أثّرت بشكل خطير على الحياة اليومية للسكان فى بلدة قلدز قرب السليمانية شمال العراق.

وقال محافظ قلدز "بكر بايز" لوكالة الأناضول التركية، اليوم إنّ تدفق المياه من نهر الزاب انخفض بشكل كبير فى الأيام الأربعة الأخيرة.

وقال بكر، إنّ تلك الخطوة تسبّبت فى مشاكل إنسانية وبيئية على حد سواء، كما أثرت أيضًا على الحياة اليومية لنحو 80 ألفاً من السكان ومواردهم السمكية.