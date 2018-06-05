ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

العراق تتهم إيران بقطع تدفق نهر الزاب الصغير

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 09:25 م
العراق تتهم إيران بقطع تدفق نهر الزاب الصغير
صورة أرشيفية
طباعة
خاطر عبادة
 

اتهم مسؤولون عراقيون، اليوم إيران بتقليص تدفق المياه فى المنطقة من نهر الزاب الصغيرالذى يعبر الحدود بين إيران والعراق.

 

وأكدّ الجانب العراقى، أنّ هذه الخطوة أثّرت بشكل خطير على الحياة اليومية للسكان فى بلدة قلدز قرب السليمانية شمال العراق.

 

وقال محافظ قلدز "بكر بايز" لوكالة الأناضول التركية، اليوم إنّ تدفق المياه من نهر الزاب انخفض بشكل كبير فى الأيام الأربعة الأخيرة.

 

وقال بكر، إنّ تلك الخطوة تسبّبت فى مشاكل إنسانية وبيئية على حد سواء، كما أثرت أيضًا على الحياة اليومية لنحو 80 ألفاً من السكان ومواردهم السمكية.

المزيد عن: نهر الزاب الصغير عالم العراق اخبار إيران
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد تقديم استقالتها.. هل يجدد الرئيس السيسي الثقة في حكومة "إسماعيل"
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
روسيا - أساسي
1
x
18:00
1
تركيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/5/2018 9:50:01 PM