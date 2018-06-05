وزير الخارجية اليمني: 10 كم تفصلنا عن تحرير الحديدة

أكد وزير الخارجية اليمنية "خالد اليماني"، اليوم الاربعاء، أن الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي، أصبح على بعد 10 كلم عن ميناء الحديدة على الساحل الغربي للبلاد.









وأعلن اليماني عن ذلك أثناء اجتماع عقده اليوم في العاصمة السعودية الرياض مع السفير الأسترالي غير المقيم لدى اليمن رالف كينغ بهدف استعراض تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في البلاد.





وأشار الوزير، إلى أن قوات المقاومة تحقق انتصارات واسعة على مختلف جبهات القتال ضد جماعة "الحوثيين"، بما في ذلك الساحل الغربي، معربا عن حرص الحكومة على حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان ذلك بالتعاون مع التحالف العربي بقيادة السعودية.





وشدد اليماني على التزام الحكومة بجهود التسوية السياسية في اليمن ودعمها المطلق لمساعي المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث، مضيفا أن الحكومة منفتحة ومرنة أمام أي مبادرات سلام تقوم على أساس المرجعيات المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا.







